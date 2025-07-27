أمير قرباني: صمود الشعب الإيراني كان أعظم إنجاز في عدوان الـ12 يومًا المفروضة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار العميد يوسف قرباني، نائب منسق القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى بطولات الدفاع عن الوطن ودعم الشعب للقوات المسلحة خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، قائلاً: "لقد دافع الشهداء الأعزاء في هذه المعركة عن الوطن والشعب والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية حتى آخر رمق من حياتهم المباركة. وكان الإنجاز العظيم لهذه الحرب المفروضة هو وحدة الشعب الفريدة وحضوره المتأجج في ساحة دعم القائد الأعلى للثورة والنظام".

وفي جانب آخر من كلمته، عدّ الشعب ركنًا أساسيًا من أركان قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "ظن العدو أنه سيُثير الرعب بإطلاق بضعة صواريخ، لكن شعبنا، الذي عانى من حرب مفروضة دامت ثماني سنوات، لن يستسلم أبدًا".

أكد نائب منسق حركة "نزاهة"، أن صمود الشعب الإيراني وصموده كانا من أعظم إنجازات حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وقال: "لم تكن هذه الحرب مع الكيان الصهيوني فحسب، بل كانت معركة ضارية مع القوى العظمى العالمية". لقد صمدنا في وجه أمريكا وحلفائها ووجهنا لهم ضربة تاريخية لا تُعوّض.

وفي الختام، أكد العميد قرباني على أهمية الوحدة بين مختلف أطياف الشعب الإيراني، قائلاً: "هذا النصر رمزٌ للصمود الراسخ لشعبٍ لن يُهزم أبدًا في ظلّ الوحدة. سندافع أيضًا عن إيران ونظامها وشعبها حتى آخر لحظة من عمرنا".

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