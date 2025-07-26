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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:٣١ م

وزير الداخلية يوعز محافظ سيستان بمتابعة أبعاد الهجوم الارهابي في زاهدان

وزير الداخلية يوعز محافظ سيستان بمتابعة أبعاد الهجوم الارهابي في زاهدان

أصدر وزير الداخلية، خلال اتصال هاتفي مع محافظ سيستان وبلوشستان، أمرًا بمتابعة أبعاد العمل الإرهابي الأعمى في زاهدان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء- انه في اتصال هاتفي مع منصور بيجار، محافظ سيستان وبلوشستان، أعرب وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، عن تعازيه لأهالي سيستان وبلوشستان الأعزاء.

وقدم محافظ سيستان تقريرا عن الهجوم الإرهابي على مبنى القضاء في زاهدان، وعليه أصدر وزير الداخلية أمرًا بمتابعة أبعاد هذا العمل الإرهابي الأعمى ومعالجة وضع المصابين على الفور.

تجدر الإشارة إلى أنه وقع صباح اليوم هجوم إرهابي على مبنى القضاء في مركز محافظة سيستان وبلوشستان. وقد أسفر هذا الحادث الإرهابي عن استشهاد ستة أشخاص، بينهم أم وطفل بلوشي يبلغ من العمر سبعة أشهر، وإصابة اثنين وعشرين شخصًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1960950
جواد ماستری فراهانی

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