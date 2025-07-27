انطلاق رحلة زوار الأربعين البحرية من ايران الى العراق في 1 أغسطس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي عسكري، المدير العام لميناء خرمشهر والشؤون البحرية، في إشارة إلى رحلة زوار الأربعين من محطة الخليج الفارسي في ميناء خرمشهر إلى رصيف الكورنيش في ميناء البصرة: إن الطريق من خرمشهر إلى البصرة، بمسافة 17 ميلاً بحرياً، هو أقرب طريق بحري لزوار الأربعين، ويستغرق من ساعة ونصف إلى ساعتين حسب سرعة السفينة، وستتم أول رحلة يوم الجمعة 1 أغسطس من هذا العام من محطة الخليج الفارسي في ميناء خرمشهر إلى رصيف الكورنيش في ميناء البصرة.

وتابع: "يضم ميناء خرمشهر محطةً مجهزةً بالكامل تُسمى محطة الخليج الفارسي، بمساحة 6000 متر مربع ورصيفين، تتسع لـ 1200 مسافر، ومجهزةً بأنظمة تبريد متكاملة، وتلبي جميع احتياجات المسافرين بخدماتها اليومية، وستكون جاهزةً لاستقبال زوار الأربعين الحسيني. وإن شاء الله، سنتمكن من إطلاق أول رحلة بحرية للزوار إلى العتبات المقدسة من ميناء خرمشهر في 1 أغسطس من هذا العام".

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