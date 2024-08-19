انطلاق فعاليات موكب دار النعيم القرآني في الأربعين الحسيني/تلاوة القرآن على مرقد الشهيد أبومهدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بالتزامن مع أيام الأربعين الحسيني؛ وصلت المجموعة الأولى من أعضاء الموكب القرآني للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى النجف لحضور وأداء برنامج مسيرة الأربعين.

وعقب زيارة مرقد امير المؤمنين الامام علي (ع) عقد موكب دار نعيم القرآني أول محفل قرآني للزوار في مرقد الامام علي (ع) في النجف الاشرف ومن ثم غادروا للموكب المشارك في الاربعين.

وفي هذا المحفل المبارك الذي تم تنظيمه بجهود مركز دار النعيم، تلا القراء الايرانيون آيات من القرآن الكريم، الأمر الذي لفت انتباه زوار الاربعين.

كما قامت هذه المجموعة بتلاوة القرآن خلال زيارتها مرقد الشهيد أبو مهدي المهندس.

وبحسب محمد سلطاني مسؤول مركز دار النعيم القرآني، فإنه بالإضافة إلى هذه المجموعة، ستقيم مجموعتان أخريان أيضاً حلقات قرآنية خلال هذه الأيام، وبشكل عام سيكون لهذه المجموعات العديد من البرامج في مواكب العراق والأماكن الثقافية.

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