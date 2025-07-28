تعويض 90% من الأضرار الطفيفة التي لحقت بالمباني المتضررة خلال العدوان الصهيوني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "محمد خاني"، المتحدث باسم بلدية طهران، قال في مقابلة صحفية اليوم الاثنين انه تم تعويض 90% من الأضرار الطفيفة التي لحقت بالمباني المتضررة خلال حرب الـ 12 يومًا حتى الآن.

وأضاف محمد خاني: بدأت مراحل تعويض الأضرار المتوسطة، والتي تشمل أكثر من 2000 حالة، وتم إنجاز جزءٍ مهمٍ من هذه العملية.

وأوضح: كما بدأت عملية تدعيم المباني، وهي خطوةٌ مهمةٌ في زيادة سلامتها ومتانتها، ويجري حاليًا ترخيص ترميم المباني.

وتابع: تم التخطيط لفنادق متنوعة في جميع أنحاء العاصمة لإيواء العائلات المتضررة مؤقتًا؛ حيث تم توفير 11 فندقًا، منها فندقان مملوكان للبلدية وعدة فنادق مستأجرة، منها فنادق "لاله"، و"بارسيان"، و"كوثر"، و"هما"، و"هويزه"، و"ورزش"، وشقق "آرامش وبارسيان"، للعائلات المتضررة.

وختم المتحدث باسم البلدية بقوله: كما تشمل برامج دعم البلدية لضحايا الحرب التي استمرت 12 يومًا تقديم حوالي 2000 وجبة طعام يوميًا من المطبخ المركزي للبلدية.

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