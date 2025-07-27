ايران وأفغانستان يؤكدان ضرورة اتخاذ خطوات متسقة لوقف الابادة وادخال المساعدات إلى غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى، اليوم الاحد، بين الوزيرين عراقجي ومتقي؛ حيث استعرض الجانبان اهم القضايا الثنائية، واكدا ضرورة الاجراءات العاجلة من قبل البلدان الاسلامية لوقف الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وفيما نددا بجرائم الحرب والابادة والتجويع الذي يعاني منه اهالي غزة بفعل العدو الصهيوني، لفت وزيرا خارجية ايران والهيئة الحاكمة في افغانستان، الى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة ومتسقة من قبل الحكومات الاسلامية بهدف ايصال المساعدات الانسانية الى اهل القطاع ووقف المجازر هناك.

وعلى الصعيد الثنائي، تناول عراقجي ومتقي عددا من الملفات بما في ذلك، حصة ايران من مياه نهر هيرمند، والتعاون الحدودي، وتعزيز التعامل القنصلي بين البلدين، والعودة التدريجية والكريمة للرعايا الافغان الى وطنهم.

كما سلط الجانبان على القواسم التاريخية والدينية والثقافية المشتركة بين الشعبين الايراني والافغاني المسلمين، ونوها الى اهمية الحوار المستدام والتفاعل البناء وتعزيز التعاون الاقليمي في اطار المصالح المشتركة بين الجانبين.