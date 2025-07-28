بزشكيان: تطوير العلاقات مع جميع الدول في إطار الاحترام المتبادل من المبادئ الأساسية لسياسة إيران

وأفادت كالة مهر للأنباء، انه وصف مسعود بزشكيان، خلال استلام أوراق اعتماد السيد "جوراسيك سيفاتشيك" سفير جمهورية سلوفاكيا الجديد لدى إيران، صباح اليوم الاثنين، العلاقات بين البلدين بأنها ودية وصادقة وقائمة على الاحترام المتبادل. وأعرب عن أمله في أن يكون للسفير الجديد دور فعال في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والتفاعل والتعاون، وقال: "من المتوقع أن تكون فترة مهمتكم فصلًا جديدًا في تعزيز العلاقات بين الشعبين".

وأكد الدكتور بزشكيان أن تطوير العلاقات مع جميع الدول في إطار الاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة يُعدّ من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا هذا النهج نتيجةً لطبيعة البلاد المُحبة للسلام والتفاعل، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد لتعزيز مستوى التعاون مع الجمهورية السلوفاكية في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والأكاديمية والثقافية".

أعرب السيد يوراي سيفاتشيك، السفير الجديد للجمهورية السلوفاكية، عن سعادته بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا عزمه على بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين، وقال: "المهم هو استمرار العلاقات الطيبة والمتينة بين البلدين، وهناك إرادة في الجمهورية السلوفاكية لمواصلة التعاون والتفاعل الثنائي وتطوير العلاقات القائمة على المصالح المشتركة".