الرئيس الايراني يتوجّه إلى باكستان يوم السبت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، أعلن أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتوجّه عصر السبت المقبل إلى باكستان بدعوة رسمية من رئيس الوزراء شهباز شريف.

وأشار سنائي إلى أن جدول الزيارة يتضمّن لقاءات رسمية مع المسؤولين الباكستانيين، بالإضافة إلى حوارات مع النخب الثقافية والتجارية في البلاد.

ونوّه إلى أن العلاقات بين إيران وباكستان تشمل أبعاداً سياسية واقتصادية ودينية وثقافية، مؤكداً أن من أهداف هذه الزيارة توسيع التعاون الإقليمي والحدودي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من المستوى الحالي البالغ 3 مليارات دولار.

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