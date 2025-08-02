وزير الرياضة: سنحتج على استبعاد إيران من دورة الألعاب الجامعية العالمية في ألمانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الرياضة الايراني بشأن استبعاد إيران من دورة الألعاب الجامعية العالمية من قبل المانيا: "انه رغم زيارتنا الرسمية للسفارة الألمانية في 23 يونيو لمتابعة قرار استبعاد إيران من دورة الألعاب الجامعية العالمية، الا ان طلب قافلتنا الرياضية قوبل برفض تام. واصلنا مساعينا لإرسال فريق التايكوندو على الأقل إلى المنافسة، لكن لم يتم أي تعاون".

وأكد احمد دنيا مالي: "يُعدّ سلوك ألمانيا مثالاً صارخاً على التمييز. لقد احتججنا رسمياً لدى الاتحاد الدولي، وسنستخدم جميع الوسائل القانونية والدولية للدفاع عن حقوق الرياضيين الإيرانيين".

واوضح: "تزامن استبعاد القافلة الإيرانية من دورة الألعاب الجامعية العالمية 2025، التي أقيمت في ألمانيا في الفترة من 16 يوليو/تموز إلى 27 يوليو، مع الظروف الناجمة عن العدوان الأخير الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية وإغلاق السفارة الألمانية".

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