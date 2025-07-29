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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ م

شركات إيرانية قائمة على المعرفة تشارك في معرض ماليزيا للصناعات الحلال

شركات إيرانية قائمة على المعرفة تشارك في معرض ماليزيا للصناعات الحلال

بدعم من منظمة تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي، ستشارك شركات إيرانية قائمة على المعرفة في المعرض الماليزي الدولي للصناعات الحلال، لعرض قدرات البلاد التكنولوجية في أحد أكبر الفعاليات الاقتصادية في جنوب شرق آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُعقد المعرض الماليزي الحادي والعشرون للصناعات الحلال في الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر2025، وستتاح للشركات الإيرانية القائمة على المعرفة، العاملة في مجالات الغذاء والدواء والصحة، فرصة حضور هذا الحدث الدولي المرموق.

يُعد هذا المعرض، الذي يُعد من أهم التجمعات المتخصصة في صناعة الحلال في جنوب شرق آسيا، منصةً لعرض القدرات التكنولوجية للبلاد في مجالات مثل صناعات الأغذية والمشروبات، والأدوية والصحة، والسياحة الحلال، وسلسلة التوريد والنقل الحلال، والتغليف، وتطوير المعايير ذات الصلة.

سيتم تسجيل الشركات المهتمة حتى 1 أغسطس 2025 عبر نظام خدمة ممر تنمية الصادرات وتبادل التكنولوجيا على الرابط https://tesc.ir/service/8/1.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع الرقم 0215570400 أو البريد الإلكتروني info.arpex@gmail.com.

إن مشاركة الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة في هذا المعرض، إلى جانب عرضها للإنجازات الوطنية، ستمهد الطريق لتفاعلات دولية واسعة النطاق وتطوير سوق تصدير المنتجات التكنولوجية.

/انتهى/

رمز الخبر 1961070

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