بزشكيان: على الدول الإسلامية منع استمرار الجرائم في غزة من خلال الدبلوماسية الفاعلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء شدد الرئيس مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ماليزيا ان المآسي التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة مرفوضة من أي إنسان حر.

وأكد: آمل أن تمنع الدول الإسلامية استمرار هذه الجرائم في غزة من خلال الدبلوماسية الفاعلة والضغط الدبلوماسي، وأن تتعامل معها بتماسك ووحدة ومسؤولية.

وأضاف الرئيس إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دافعت دائمًا عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وينبغي على الدول الإسلامية الأخرى أيضًا اتخاذ موقف أقوى وأكثر فاعلية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم وغزة؛ وسيكون الجهد الجماعي لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني في غزة هو الحل.

هذا وفي هذه المحادثة الهاتفية، أدان رئيس وزراء ماليزيا أيضًا جرائم إسرائيل في غزة، وقال: أصدرت الحكومة الماليزية بيانًا قويًا ضد جرائم إسرائيل في غزة، وتجري جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الإبادة الجماعية في غزة؛ ونأمل أن نتمكن من خلال تعاون ومساعدة الدول الإسلامية الأخرى من وقف هذه الجرائم.

/انتهى/