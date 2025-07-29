منظمة العفو الدولية: النساء والفتيات السوريات يخشين مغادرة منازلهن

ذكرت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "المعلومة"، أن منظمة العفو الدولية أعلنت تلقيها تقارير موثوقة تفيد باختطاف 36 امرأة وفتاة علوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن عمليات اختطاف النساء والفتيات السوريات وقعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن موجة اختطاف النساء والفتيات هذه قد صدمت الطائفة العلوية في سوريا، حيث سبق أن تعرضت لمجازر. وتخشى النساء والفتيات مغادرة منازلهن أو التنقل بمفردهن.

يأتي هذا في الوقت الذي استولى فيه نظام الجولاني الإرهابي على السلطة في البلاد رافعاً شعار الحرية والمساواة لجميع المواطنين السوريين.

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