وزير العدل الايراني يتشاور مع أكثر من 100 دولة لإدانة جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بناءً على ذلك، تشاور وزير العدل مع نظرائه في أكثر من 100 دولة. وبحسب تقرير لوزارة العدل اليوم الأربعاء، أطلق أمين حسين رحيمي، من خلال إرساله رسالة إلى وزراء العدل في أكثر من 100 دولة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والسلطات القانونية والقضائية، فضلاً عن إجراء محادثة هاتفية مع عدد من نظرائه في دول أخرى، حملة دبلوماسية بهدف التقارب الإقليمي والعالمي مع نظرائه في إدانة العدوان الوحشي للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على بلدنا وملاحقة جرائمهم قانونياً وقضائياً.

في هذه الرسالة، أشار رحيمي إلى الانتهاك الصارخ لأهم قواعد القانون الإنساني الدولي خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي على جمهورية إيران الإسلامية، وعدم مراعاة مبدأ الفصل بين العسكريين والمدنيين، والاعتداء المتعمد على المواطنين العاديين، والهجوم على سجن إيفين واستشهاد عدد من الخبراء والقضاة والمحامين والموظفين المدنيين والسجناء والمواطنين، واغتيال العلماء النوويين واستهداف عائلاتهم، كأمثلة على تجاهل أهم قواعد القانون الإنساني الدولي، والتي تُعدّ أمثلةً واضحةً على "جرائم الحرب".

وأشار وزير العدل إلى أن القانون الدولي يُلزم جميع حكومات العالم بمواجهة ظاهرة "الإفلات من العقاب"، وأضاف: "إن ترك هذه الجرائم الصارخة والخطيرة دون محاسبة سيُقوّض أسس النظام القانوني العالمي".

ودعا نظراءه في الدول الأخرى إلى استخدام صلاحياتهم القانونية والقضائية لحماية العدالة والنظام الدوليين من خلال إدانة هذا العدوان والجرائم المرتكبة بوضوح.

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