رئيس القضاء الايراني: لا أمل لنا في المنظمات الدولية لمعاقبة اسرائيل، لكن نتابع القضايا قانونيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي: "اتخذ النائب العام ونائب وزير العدل خطوات في الأيام القليلة الماضية، ووجّها رسائل إلى منظمات محلية ودولية لمتابع الحرب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران..

وأضاف: لمقاضاة المجرمين وتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على مختلف المؤسسات أن تتكاتف وتتابع أفعال الكيان الصهيوني.. بعد عقد اجتماع وتوحيد الآراء في السلطة القضائية، عقد اجتماع مع نائب السكرتير القانوني لرئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، والنخب، و... ولن ندع الصهاينة في مأمن من القضايا القانونية.

وتابع: على النائب العام، ونائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية، ونائب وزير الخارجية في الشؤون القانونية، ورئيس مركز المحامين عقد اجتماع لمقاضاة المجرمين، وتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم التماسات قانونية لتعويض البلاد عن الأضرار البشرية والمالية"، مؤكدا: "قصف السجون وتدميرها مخالف للأعراف الدولية، ومهاجمة المنشآت الدولية مخالف للمعايير الدولية".

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