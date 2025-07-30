قاليباف يلتقي رئيس مجلس الاتحاد الروسي

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، مع فالنتينا ماتفيينكوف رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وبحث معها على هامش المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم في جنيف بسويسرا.

/انتهى/