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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٢٩ م

قاليباف يلتقي رئيس مجلس الاتحاد الروسي

قاليباف يلتقي رئيس مجلس الاتحاد الروسي

التقى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، برئيس مجلس الاتحاد الروسي على هامش المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات العالمية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، مع فالنتينا ماتفيينكوف رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وبحث معها على هامش المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم في جنيف بسويسرا.

/انتهى/

رمز الخبر 1961125
یاسر المصری

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