قاليباف: مُثُل السلام والعدالة تُضعف باستمرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء البرلمانات العالمية في جنيف، سويسرا: اجتمعنا اليوم في جنيف لمناقشة قضية السلام والعدالة في وقتٍ تُضعف فيه هذه المُثُل عمدًا وبشكلٍ مُستمر، وتتراجع فيه مصداقية المؤسسات الدولية.

وأضاف: تعرضت جمهورية إيران الإسلامية مؤخرًا لعدوانٍ مُعلن من قبل الكيان الصهيوني. وهو هجومٌ نُفذ بدعمٍ وتعاونٍ من الولايات المتحدة الأمريكية.

في هذه الهجمات، استشهد نحو 1100 مواطن إيراني، بينهم 14 عالمًا بارزًا وعشرات النساء والأطفال، وجُرح الآلاف.

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