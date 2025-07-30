قاليباف يلتقي رئيسي البرلمانين الماليزي والقطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اليوم الاربعاء، بشكل منفصل، رئيس مجلس النواب الماليزي، جوهري عبدول، ورئيس مجلس النواب القطري، حسن بن عبد الله الغانم، على هامش اجتماع "الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان السلم والأمن الدوليين" في جنيف.

هذا وغادر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف، طهران بعد ظهر الاثنين الماضي متوجهًا إلى سويسرا للمشاركة في المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم المنعقد في جنيف.

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