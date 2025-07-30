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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٢٣ م

قاليباف يلتقي رئيسي البرلمانين الماليزي والقطري

قاليباف يلتقي رئيسي البرلمانين الماليزي والقطري

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، برئيسي البرلمانين الماليزي والقطري على هامش الاجتماعات الدبلوماسية البرلمانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اليوم الاربعاء، بشكل منفصل، رئيس مجلس النواب الماليزي، جوهري عبدول، ورئيس مجلس النواب القطري، حسن بن عبد الله الغانم، على هامش اجتماع "الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان السلم والأمن الدوليين" في جنيف.

قاليباف يلتقي رئيسي البرلمانين الماليزي والقطري

هذا وغادر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف، طهران بعد ظهر الاثنين الماضي متوجهًا إلى سويسرا للمشاركة في المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم المنعقد في جنيف.

/انتهى/

رمز الخبر 1961130
جواد ماستری فراهانی

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