قاليباف: يجب ربط الإيرانيين في الخارج بنافذة الخدمات الموحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تساءل محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في لقاء مع الإيرانيين في الخارج على هامش القمة السادسة لرؤساء برلمانات العالم في جنيف، سويسرا: لماذا يُحرم الإيراني في الخارج من الخدمات والتسهيلات المقدمة للإيرانيين؟

وأضاف: إذا كان في هذا إشكال قانوني أو تناقض، مع أنه لا يتعارض مع الدستور، فعلينا في مجلس الشورى الإسلامي أن نحوّله إلى قانون لتوفير هذه الخدمات.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن أهمية هذه الخدمات ليست مهمة، ولكن مهما كانت الخدمة، فيجب أن يتمكن الإيرانيون في الخارج من الوصول إلى نافذة الخدمات الموحدة للبلاد، ويمكن إنجاز عملهم برمز تعريف مثل المواطنين الإيرانيين الآخرين، ويجب ألا يكون لديهم مسار منفصل في هذا الصدد.

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