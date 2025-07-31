الرئيس الايراني: لا قوة قادرة على تركيع شعنبا المتحد والمقاوم..سنرفع إيران الى ذروة العلم والمعرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اجتماع تطوير العدالة التربوية في محافظة زنجان، اليوم الخميس، أحيا الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني على إيران، ومتمنيًا لقائد الثورة العمر المديد، قائلا: إن الدفاع الباسل الذي حققه شعبنا وجيشنا وقوات الأمن وأبطالنا في وحدة الصواريخ على مدى 12 يوما من الحرب العدوانية على البلاد، صنع التاريخ، وكان مصدر فخر واعتزاز لنا ولجميع مسلمي المنطقة.

وأضاف بزشكيان: إن مشاركة الشعب ووحدة صفوفه في هذه الأيام خلقت أجواءً جعلت جميع مسؤولي البلاد أكثر التزامًا وامتنانًا لهذا الشعب الكريم، ونحن عاجزون عن التعبير عن امتناننا وتقديرنا له بأي لغة.

وأكد الرئيس الايراني: إن الشعب الذي تحمّل الكثير من الصعاب من أجل إيران، وإيمانه ومعتقداته، وهزم العدو رغم كل دعاية وسائل الإعلام الأجنبية والهراءات التي اطلقها العملاء الداخليين في الخارج الذين حاولوا كسر وحدة الشعب، يستحق التقدير، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل السلام والراحة وحل مشاكل هذا الشعب.

وأكد أنه على الإيراني الدفاع عن وطنه وأرضه في أي ظرف، والإيراني يدافع عن بلده مهما كانت الظروف، وهذا ما فعله شعبنا، لكن مجموعة من العملاء في الخارج اطلقوا الهراءات ودعموا المعتدين الصهاينة والامريكيين في غزو بلدنا.

وشدد رئيس جمهورية الاسلامية الايرانية أنه لا يمكن لأي قوة أن تركيع الشعب الايراني المتحد والمقاوم، وقال: ما دمنا مُتحدين، فلا أحد يستطيع أن يُسقطنا أرضًا.

وأشاد بزشكيان بالقوات المسلحة، بما فيها الجيش والحرس الثوري والباسيج والقوات الشعبية، التي ضحّت بأرواحها دفاعًا عن الوطن، مضيفًا: "رغم كل التهديدات والضغوط من الأعداء، صنع هؤلاء الأعزاء شرفًا عظيمًا وهزموا الكيان الصهيوني الذي كان يفتخر بالقبة الحديدية، والولايات المتحدة بكل معداتها العسكرية المتطورة، واستهدفوهما بصواريخهم".

وأضاف الرئيس الإيراني: "لم يُصدّقوا ولم يتخيلوا أن الإيرانيين سيردون هكذا رغم كل العقوبات، لكن قواتنا المسلحة استطاعت أن تُقدم عملًا نبيلًا. نحن ممتنون لهم ومدينون للشهداء، وسنبذل قصارى جهدنا من أجلهم".

كما أشار الرئيس بزشكيان الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي في مراسم اربعينية شهداء العدوان الصهيوني على إيران، يوم الثلاثاء، حيث كان قد قال ان مشكلة العدو مع إيران هي علمها ودينها، لكننا سنرفع العلم والمعرفة والكفاءة في هذا البلد إلى القمة، رغم حقد الأعداء، وقال بزشكيان: "إن رفع العلم والتكنولوجيا إلى القمة واجبٌ ثقيلٌ على عاتقنا جميعًا، وهذا لا علاقة له بأمريكا والعقوبات، بل يتعلق بالقول والسلوك وتغيير الأداء، وسنحقق ذلك بدعم وتعاون الشعب.

وأخيرًا، وفي إشارة إلى جرائم الصهاينة في غزة وقتلهم للشعب الفلسطيني الأعزل، قال الرئيس الايراني: هؤلاء يدّعون أنهم مثقفون ودعاة حقوق الانسان، لكنهم سلموا أدوات جريمتهم للصهاينة المجرمين الذين يقتلون الأبرياء، نساء وأطفال أهالي غزة يموتون جوعًا، إن لم يكن لديهم دين، فعلى الأقل أن يكونوا رجالًا ويقاتلوا كالرجال، فلماذا أغلقوا الطريق أمام النساء والأطفال للحصول على الماء والغذاء؟ لقد غضّ مدعيو حقوق الإنسان الكاذبون أعينهم عن هذه الجرائم ولم يروها.

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