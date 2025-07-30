البرلمان يطلب منح وسام "اللطف والشجاعة" للمذيعة "سحر إمامي" و"هومن خليلي"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن أحمد نادري عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي قرأ في جلسة عامة اليوم الأربعاء رسالة من النواب إلى الرئيس بشأن ضرورة تكريم اثنين من موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الذين قاوموا بشجاعة هجوم الكيان الإسرائيلي على مبنى الهيئة. فيما يلي نص هذه الرسالة:

"السيد الدكتور بزشكيان المحترم

فخامة رئيس جمهورية إيران الإسلامية

مع التحية والسلام

بكل احترام، فيما يتعلق بعدوان الكيان الزائف الصهيوني على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، والذي نُفذ بهدف إضعاف معنويات الشعب، وشجاعة وتفاني السيدة إمامي، المذيعة القديرة في الشبكة الإخبارية، وصمود السيد هومن خليلي، مشرف البث، اللذين تواجدا في الاستوديو حتى اللحظة الأخيرة من البث المباشر، ودافعا عن المصالح الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني وأحبطا أهدافه غير المشروعة، وللإشادة والتقدير بهما، فهما رمزان للتضحية والفداء والشجاعة، وضرورة تسجيلهما في تاريخ الإعلام، تفضلوا بإعطاء أمر بمنحهم أوسمة "اللطف والشجاعة"، وفقًا للمادة السابعة من قانون مهام وصلاحيات رئاسة الجمهورية ولائحة منح الأوسمة الحكومية المُعتمدة"

ممثلو مجلس الشورى الإسلامي

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