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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ م

بزشكيان يتوجه إلى باكستان

بزشكيان يتوجه إلى باكستان

في زيارته الرسمية الأولى إلى باكستان، سيلتقي مسعود بزشكيان مع رئيس البلاد ورئيس الوزراء لإجراء محادثات.

أفادت وكالة مهر للأنباء،أعلنت الحكومة الباكستانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور البلاد يومي 2 و3 أغسطس بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

خلال هذه الزيارة، سيرافق الدكتور بزشكيان وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي وعددًا من الوزراء وكبار المسؤولين.

خلال هذه الزيارة، سيلتقي بزشكيان بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، كما سيجري محادثات على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء الباكستاني.

هذه هي أول زيارة رسمية للدكتور بزشكيان إلى باكستان بصفته رئيسًا لإيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1961178
یاسر المصری

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