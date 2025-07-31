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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٨:٥٥ م

ايران واوراسيا يتجهان نحو تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة

ايران واوراسيا يتجهان نحو تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة

قال رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس اللجنة الاقتصادية الاوراسية باغيت جون ساغينتايف أننا نولي اهمية كبيرة لصياغة خارطة طريق لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوراسي والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انه كان ساغينتايف التقى اليوم الخميس السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي ليقول ان من المقرر التصديق على هذه الوثيقة في اجتماع اللجنة المشتركة للطرفين في ايلول/سبتمبر المقبل.

واوضح اننا شهدنا تقدما لافتا في الدورة المالية التجارية بين بلداننا اذ ازدادت بنسبة 14.6 بالمائة عام 2024 ووصلت الى 5.9 مليار دولار.

اما السفير الايراني كاظم جلالي فقد اعتبر تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين ايران والدول الاعضاء بالاتحاد الاوراسي، مؤشرا على ارادة الطرفين للتوسيع الشامل للتعاون.

واعتبر الطرفان في اللقاء ان افاق توسيع البنية التحتية للنقل وتوسيع التعاون بين الشركات لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية وتكرير النفط وصناعات البتروكيماويات تبعث على الامل.

رمز الخبر 1961160

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