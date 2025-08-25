السفير الإيراني في موسكو: نقل الغاز الروسي إلى إيران ممكن في المستقبل القريب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "كاظم جلالي"، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، في بيان انتقد فيه تقاعس الغرب تجاه جرائم الكيان الصهيوني المستمرة في غزة، إن الدول الغربية، التي تتحدث باستمرار عن حقوق الإنسان، لم تُدن إسرائيل على "الجرائم ضد الإنسانية" التي يرتكبها الكيان في قطاع غزة.

وأشار جلالي إلى: "نعلم أن إسرائيل لا تستطيع شن حرب بمفردها. قوى أخرى تساعدها". هذه حرب بالوكالة، وإسرائيل تقاتل بالنيابة عن الغرب في المنطقة، ولذلك يتجاهلون جرائمها ضد الإنسانية ولا يدينونها.

وفي حديثه لوكالة تاس للأنباء، تابع قائلاً: "يتحدث الغربيون دائمًا عن حقوق الإنسان، لكن لا يوجد مثال أوضح على انتهاكها مما يحدث الآن في قطاع غزة".

ووفقًا للسفير الإيراني، فإن الكيان الصهيوني في غزة شنّ حربًا على أناس "أبرياء وعزل".

واستكمل جلالي الحديث عن نية الكيان الصهيوني احتلال غزة، مؤكدًا أن العملية الإسرائيلية المخطط لها للاستيلاء على مدينة غزة ستكون جريمة كبرى ذات عواقب وخيمة على غرب آسيا.

وأكد الدبلوماسي: "هذه جريمة خطيرة للغاية. لها عواقب وخيمة على المنطقة نفسها". إن حصار أهالي قطاع غزة وتجويعهم وقتل وجرح الكثير منهم، بينما يدّعون أنهم يريدون الاستيلاء على المنطقة بأكملها، ليس إلا جريمة ضد الإنسانية.

وبحسب قوله، فإن قرار تنفيذ هذه العملية يُظهر تجاهل الجانب الإسرائيلي لجميع القوانين الإنسانية.

وأضاف جلالي: أنا لا أتحدث عن القوانين الدولية، لأن جميع القوانين واللوائح الدولية قد أُلغيت بالفعل. ولكن بالنسبة لنا جميعًا، على الأقل، هناك قوانين إنسانية، وهي أيضًا تُتجاهل تمامًا.

وأشار الدبلوماسي الإيراني أيضًا، ردًا على سؤال حول بعض التكهنات حول احتمال نشوب حرب أخرى بين إيران والكيان الصهيوني، إلى أن "إيران ليست غزة، والتقارير حول استعداد إسرائيل المحتمل لعملية جديدة ضد إيران ليست سوى افتراضات إعلامية".

وأضاف جلالي: "هذه مجرد افتراضات إعلامية. الكيان الإسرائيلي، أشعل الحروب في كل مكان. نحن لا نرحب بالحرب، فهي ليست في مصلحة أي دولة، وليست في مصلحة المنطقة. لكننا شعب، إذا تعرضنا لهجوم، سنرد بجدية. حدث الشيء نفسه خلال حرب الاثني عشر يومًا: لو لم تكن هناك أضرار جسيمة في إسرائيل، لما اقترحوا وقف إطلاق النار.

وأضاف: "إيران ليست غزة. إنهم يقاتلون الأبرياء العزل في غزة. إنهم يقتلون الأطفال والنساء وكبار السن".

ردًا على سؤال "متى يمكننا البدء بتوريد الغاز الروسي إلى إيران عبر أذربيجان؟ وهل هذا ممكن قبل نهاية عام ٢٠٢٥؟"، أوضح سفير طهران لدى موسكو: "نأمل أن يحدث ذلك في المستقبل القريب. نتفاوض حاليًا مع شركة غازبروم، وقد حُلّت جميع المشكلات تقريبًا. لكننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن السعر. إذا حُلّت هذه المشكلة أيضًا، فسيتم إطلاق كل شيء."

في الجزء الأخير من هذه المقابلة، تحدث جلالي عن كيفية استخدام بطاقة مير في إيران، و"هل الدفع متاح حاليًا فقط في العاصمة طهران أم في جميع أنحاء البلاد؟" قال: "نخطط الآن لإتاحة الدفع لجميع أنحاء البلاد. لقد مررنا بالفعل بثلاث مراحل، وتبقى مرحلة واحدة، وسنقوم بذلك بحلول نهاية عام ٢٠٢٥."

