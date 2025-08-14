عارف يتوجه إلى قيرغيزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، غادر إلى قيرغيزستان قبل قليل لحضور اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وخلال هذه الزيارة، من المقرر أن يلتقي عارف بعدد من رؤساء الدول المشاركين في الاجتماع لمناقشة استراتيجيات تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية.

في العام الماضي، وبموافقة رؤساء خمس دول أعضاء، أصبحت إيران عضوًا مراقبًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

سيُعقد اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مدينة تشوبون آتا، قيرغيزستان.

