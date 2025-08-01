حماس: زيارة ويتكوف لغزة استعراض دعائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أشارت الحركة، في بيان ، إلى أن حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة بلغت حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

ودعت الحركة، في بيان، المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرّك الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو، وإيصال المواد الغذائية فوراً إلى شعبنا في جميع مناطق قطاع غزة دون قيد أو شرط، وضمان حمايتها.

وأكدت جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجدّداً حال وصول المساعدات إلى مستحقّيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة، إذ إن استمرار المفاوضات في ظلّ التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيّما بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرّر، في الوقت الذي كنا فيه على وشك التوصّل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي في «حماس»، عزت الرشق، إن زيارة المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى غزة «استعراضٌ دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأميركية (الإسرائيلية) في تجويع أهلنا في القطاع.

وأشار الرشق، في بيان، إلى أن ويتكوف لا يرى في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيونٍ إسرائيليةٍ مضلِّلة.

أضاف: من المؤكّد أنه لن يطّلع على عمل مقصلة الجياع، التي تُسمّى، مؤسسة غزة الإنسانية"، وكيف تُجهِّز مسرح القتل للآلة الحربية الصهيونية.

واعتبر الرشق أن إقرار البيت الأبيض بمجاعة غزة، بعد إنكارها، من دون إدانة الاحتلال المتسبّب بها، يعني تبرئة الجاني وتوفير الغطاء السياسي لاستمرار الجريمة الأفدح في التاريخ الحديث.

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