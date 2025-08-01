إسرائيل تسحب جميع دبلوماسييها من الإمارات

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن قناة التلفزيون الإسرائيلية 12 أعلنت أن إسرائيل أجلت جميع طواقمها الدبلوماسية والإدارية من الإمارات الليلة الماضية. ويشمل هذا الإجراء موظفي البعثات الرسمية، بما في ذلك الوفود الدينية.

وأفاد التقرير أن سبب الإجلاء هو تحذيرات من عمليات محتملة ضد إسرائيليين في الإمارات.

وكان قد تجمع عدد كبير من سكان العاصمة اليابانية أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو احتجاجاً على استئناف الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، مرددين شعارات تطالب بوقف هذه الهجمات وإعادة إرساء وقف إطلاق النار في المنطقة.

وذكرت تقارير صباح الأربعاء، نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية، أن متظاهرين يحملون العلم الفلسطيني، هتفوا أمام السفارة الإسرائيلية: "لن نستسلم وسنواصل النضال حتى تحرير فلسطين". في وقت سابق، أعلنت قناة DW والشرطة ومكتب المدعي العام في برلين في بيان أن مراهق يحمل الجنسية الروسية قد اعتقل مؤخرًا في ولاية براندنبورغ الشرقية، المحيطة ببرلين. ومثل المشتبه به أمام المحكمة يوم الجمعة، وهو قيد الاحتجاز حاليًا.

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