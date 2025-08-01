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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٣٠ ص

حماس تعلن استعدادها للعودة إلى المفاوضات مجددا في هذه الحالة

حماس تعلن استعدادها للعودة إلى المفاوضات مجددا في هذه الحالة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة "حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة"، محذرة من أنها باتت تشكل خطرا مميتا على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء طالبت الحركة، في بيان صحفي صادر على موقعها الرسمي، المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه "المجزرة الجماعية"، وتأمين إيصال المواد الغذائية فورا إلى جميع مناطق القطاع دون شروط، مع ضمان حماية هذه المساعدات.

وأكدت الحركة "استعدادها التام لاستئناف المفاوضات فورا حال وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وانتهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة".

وأشارت إلى أن استمرار التفاوض في ظل التجويع يجرد المحادثات من مضمونها، خاصة بعد انسحاب "الاحتلال" من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، رغم اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق.

/انتهى/

رمز الخبر 1961163

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