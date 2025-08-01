الهند تلغي شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية

أفادت لوكالة مهر للأنباء، نقلت بلومبيرغ عن مسؤولين مطلعين قولهم إن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغت الجانب الأمريكي بأنها لم تعد مهتمة بشراء طائرة إف-35 المقاتلة.

ووفقًا لبلومبيرغ، تُفضل حكومة مودي تطوير الصناعات العسكرية المحلية على توقيع عقود لشراء طائرات مقاتلة أجنبية الصنع. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن مساعيها لتوسيع صادراتها من الأسلحة إلى نيودلهي.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن عزمه فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند اعتبارًا من 1 أغسطس (اليوم - الجمعة).

وخلال زيارة مودي للبيت الأبيض في فبراير، اقترح ترامب بيع هذه الطائرات المقاتلة إلى نيودلهي. ومع ذلك، صرّح مسؤولون هنود بأن الحكومة مهتمة أكثر بالتعاون في التصميم والإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية داخل الهند.

وفي غضون ذلك، ووفقًا لبلومبيرغ، قدمت روسيا اقتراحًا يتماشى أكثر مع أولويات الدفاع الهندية. وفي يوليو/تموز، قدمت موسكو حزمة تتضمن مقاتلة الجيل الخامس سوخوي سو-57إي ومقاتلة متعددة المهام سوخوي سو-35إم.

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