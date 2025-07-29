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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٥٦ ص

مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم في إطلاق نار بوسط نيويورك

مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم في إطلاق نار بوسط نيويورك

قُتل أربعة أشخاص، بينهم ضابط في شرطة نيويورك، مساء الإثنين، في حادث إطلاق نار داخل مبنى تجاري في حي مانهاتن، قبل أن يُقدم المهاجم على الانتحار، بحسب ما أعلنت عنه سلطات المدينة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقعت الحادثة داخل مبنى 345 بارك أفينيو، وهو ناطحة سحاب تضم مكاتب لعدد من الشركات الكبرى، من بينها دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وشركة بلاكستون، وKPMG. ووفق الشرطة، فقد أُصيب أيضًا مدني خامس بجروح حرجة، فيما نُقل أربعة أشخاص آخرين إلى المستشفى لإصابتهم بجروح طفيفة أثناء محاولتهم الهروب من موقع الحادث.

وقال عمدة نيويورك إريك آدامز في مؤتمر صحفي: “هذا النوع من المآسي لا يصبح سهلاً أبدًا… تلقينا إشعارًا من مفوض الشرطة بشأن إطلاق نار وسقوط ضحايا، وما زلنا نحاول الوقوف على التفاصيل الكاملة لما حدث.”

/انتهى/

رمز الخبر 1961054

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