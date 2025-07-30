ساندرز: لا ينبغي لأميركا تقديم الأسلحة التي تُمكّن "إسرائيل" من ارتكاب الفظائع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، في بيان، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إن الأوان قد آن للكونغرس كي "يوقف تمويل حرب إسرائيل، غير القانونية والمروّعة، ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف ساندرز: "لا يمكننا الاستمرار في دعم حكومة منعت المساعدات الإنسانية، وتسببت بمجاعة هائلة في غزة"، مؤكّداً أنه "يجب على الولايات المتحدة ألّا تدعم حكومة تُجوّع الأطفال في غزة".

السيناتور الديمقراطي اعتبر أنه"لا ينبغي للولايات المتحدة أن تُقدّم المزيد من الأسلحة التي تُمكّن إسرائيل من ارتكاب هذه الفظائع"، مستهجناً من أن "ينفق دافعو الضرائب الأميركيون عشرات المليارات من الدولارات، دعماً لحكومة نتنياهو العنصرية المتطرفة".

في السياق، أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، في بيان مشترك، قبل أيّام، عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرين إلى استشهاد نحو 700 مدني خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية، في ظل الحصار المشدّد الذي تفرضه حكومة بنيامين نتنياهو.

ودعا النواب إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ممارسة ضغوط جدية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، محذرين من أنّ توسيع العمليات العسكرية يُهدد بشكلٍ خطير جهود الإغاثة الإنسانية.

كما اعتبر البيان أنّ استمرار الحرب في غزّة من دون خطّة سياسية واضحة لما بعدها يُمثّل "خطأً فادحاً" لا يخدم حتى الأمن القومي الإسرائيلي، مؤكّدين ضرورة التدخل الدولي العاجل لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.

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