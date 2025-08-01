وزير الخارجية الألماني: على تل أبيب منع هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة الشروق، وصف وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول، خلال زيارته لقرية الطيبة شرق رام الله بالضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين الصهاينة على مناطق في الضفة الغربية بالإرهاب المنظم.

وقال: إن اعتداءات المستوطنين على السكان وغيرها من المناطق ليست أعمالاً فردية، بل تُشكل إرهاباً منظماً وجرائم بحق المواطنين يجب ملاحقتها ووقفها.

كما أعرب وزير الخارجية الألماني عن قلق حكومته إزاء التقارير التي تُشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يمنع هذه الاعتداءات أو ربما شارك فيها.

ودعا تل أبيب إلى الالتزام بالقانون الدولي وملاحقة المستوطنين المعتدين ودعم المواطنين الفلسطينيين.

واعتبر وزير الخارجية الألماني توسيع المستوطنات عقبة خطيرة أمام حل الدولتين وتقييداً لحرية حركة الفلسطينيين، وشدد على ضرورة سن قوانين رادعة ضد المستوطنين.

يشار إلى أن مستوطنين صهاينة هاجموا في 28 تموز/يوليو الماضي منطقة الطيبة، وأشعلوا النار في سيارتين وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.

/انتهى/