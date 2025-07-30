إيران: السلام العادل والدائم لا يتحققان إلا من خلال إنهاء الاحتلال والتمييز العنصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة "أمير سعيد إيرواني"، اليوم الاربعاء خلال كلمته امام المؤتمر الدولي لدعم فلسطين في مقر المنظمة الاممية بنيويورك، على دعم إيران الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره؛ داعيا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وضمان سلام عادل ودائم، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الاممية.

وأضاف "إيرواني" أن قطاع غزة تحول بفعل العدوان الإسرائيلي إلى أنقاض، وقد قتل الآلاف من المدنيين بوحشية، بينما يسعى الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين قسرا؛ محذرا من أن ما يسمى "اتفاقيات إبراهیم" لم تسهم في إحلال السلام، وإنما شجعت الاحتلال على مواصلة سياساته المزعزعة للاستقرار.

وشدد السفير الإيراني على ضرورة السماح بوصول مساعدات إنسانية كاملة ومستدامة إلى غزة، ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري أو التوطين في مناطق ثالثة؛ مؤكدا بأن تلك الممارسات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

كما دعا إلى تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته المنهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والتطهير العرقي والتمييز العنصري.

وختم "إيرواني" كلمته بالقول : إن السلام العادل والدائم لا يتحققان إلا من خلال إنهاء الاحتلال والتمييز العنصري، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقه في تقرير المصير؛ مشددا بأن أي حل قائم على الظلم واللامساواة للقضية الفلسطينية لن يستديم.