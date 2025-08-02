بزشكيان: لدينا روابط ثقافية عميقة مع باكستان..سنسعى لتعزيز علاقتنا التجارية ورفعها الى 10مليارات $

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان في خطابه قبيل زيارته إلى باكستان أن اسلام آباد أدانت بشدة اعتداءات إسرائيل والولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية.

وأضاف: إن البرلمان الباكستاني أدان أيضاً هذه الاعتداءات، وأعلن أنه سيهتم، عند الضرورة، بوحدة أراضي بلدنا ويدعم حكومة وشعب إيران.

وأعرب بزشكيان عن تقديره لجهود باكستان في هذا الصدد، قائلاً: نسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع باكستان خلال زيارتنا. إن الأسواق الحدودية والاتصالات الجوية والبحرية تُتيح مجالات أوسع للتعاون. كما أننا، من خلال ربطنا بطريق الحرير الجاري تنفيذه حاليًا بين الصين وباكستان، يُمكننا الوصول إلى أوروبا عبر إيران.

كما أشار إلى هدف زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 10 مليارات دولار، وأضاف: "في هذه الزيارة، تُعدّ قضايا الأمن الإقليمي والحدود بالغة الأهمية لنا ولإخواننا الأعزاء في باكستان. سنسعى جاهدين لإرساء الأمن الإقليمي من خلال التنسيق اللازم".

وفي الختام، قال بزشكيان: "يسعى الأعداء دائمًا إلى إثارة الخلافات بين الدول الإسلامية، لكننا عازمون على تعزيز الوحدة والتماسك بين إيران وباكستان".

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