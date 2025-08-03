موسكو: الهجوم على إيران بعد يوم واحد من قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن صدفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إلى أن هجمات الكيان الصهيوني على إيران بعد يوم واحد من صدور قرار مناهض لإيران في الأمم المتحدة لم تكن صدفة، ووصف مواقف الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد طهران بأنها غير منطقية.

وأضاف : "لا أعتقد أن توقيت هجمات إسرائيل على إيران، بعد يوم واحد من اعتماد قرار مناهض لإيران بناء على اقتراح وضغط من الدول الاوروبية الثلاث، كان مجرد مصادفة".

قال: "لقد كان الموقف الأوروبي غامضًا وأثار تساؤلات كثيرة في ذهني. إنهم يتصرفون بشكل غير عقلاني تمامًا، وهذا السلوك مستمر منذ عام ٢٠٢٢، عندما عرقلوا المراحل النهائية من العمل على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف المندوب الروسي: "لا أعتقد أن الهجمات الإسرائيلية (على إيران) بعد يوم من اعتماد القرار المناهض لإيران تحت ضغط الدول الأوروبية الثلاث كانت مجرد صدفة!". وأكد: "على الرغم من أن الأوروبيين ينكرون ذلك ويقولون إنه لا علاقة لهم بالهجمات (على إيران)، إلا أنهم يخلقون بشكل غير رسمي أجواءً تُصبح فيها هذه الهجمات حقيقة واقعة".

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