بهرامي: العلاقات الإيرانية الباكستانية دخلت مرحلة جديدة في أعقاب التطورات الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد رضا بهرامي، المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية، على حسابه على منصة X: "يزور اليوم الرئيس المحترم والوفد المرافق له باكستان.

دخلت العلاقات الإيرانية الباكستانية مرحلة جديدة في أعقاب التطورات الأخيرة.

إن الديناميكيات السياسية، والظروف العامة في المنطقة، وإرادة كبار المسؤولين من كلا الجانبين هي التي تقود هذه المرحلة الجديدة من العلاقات.

ويمكن التركيز على أولويات مهمة في هذه المرحلة على الأمن والاقتصاد.

وكتب مهدي سنائي، المستشار السياسي للرئيس، على صفحته الشخصية على موقع X يوم الأربعاء: "سيزور الدكتور بزشكيان باكستان مساء السبت، بدعوة من السيد شهباز شريف. ومن المقرر عقد لقاءات رسمية ومحادثات مع النخب الثقافية والتجارية.

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