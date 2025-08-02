ضبط 4 سفن على متنها مواطنون أجانب على حدود بوشهر المائية

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد عبد الله خسروي للصحفيين بعد ظهر السبت: نجحت قوات الدوريات البحرية لحرس الحدود في اكتشاف ومصادرة 4 سفن صيد غير قانونية بطواقم أجنبية في المياه الإقليمية. ونُفذت هذه العملية بهدف مكافحة الصيد غير القانوني وحماية الموارد المائية.

وأضاف: تم تحديد هذه السفن، التي كانت تعمل بدون ترخيص، وأوقفها حرس الحدود إلى جانب 650 كيلوغرامًا من الأسماك و10 أحواض قوارب و12 محركًا وجميع معدات الصيد. وكان من بين أفراد طاقم هذه السفن 34 أجنبيًا وتم تسليمهم إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيق.

وأكد قائد حرس حدود محافظة بوشهر: أن الصيد غير القانوني يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام البيئي البحري ومحميات الصيد، وأن السلطات الإيرانية شددت دائمًا على التعامل بحزم مع المخالفين. ويدل هذا الإجراء على يقظة وجاهزية قوات الأمن في حماية الموارد المائية للبلاد.

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