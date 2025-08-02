حركة الجهاد الإسلامي تعرب عن غضبها من زيارة مبعوث ترامب للمنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ردت على زيارة مبعوث ترامب ستيف فيتكوف إلى المنطقة.

وأفاد بيان الجهاد الإسلامي الفلسطيني: أن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية مُخطط لها، وأن زيارة فيتكوف هي محاولة لتحسين الصورة القبيحة لإدارة ترامب.

وأضافت الحركة: أن زيارة فيتكوف تهدف إلى احتواء الغضب العالمي. واشنطن هي شريك إسرائيل الحالي في تدمير غزة وسكانها.

قبل دقائق، أدلى مبعوث ترامب ستيف فيتكوف بتصريحات فاضحة، بينما كانت وسائل الإعلام العالمية تنشر صورًا مروعة لأطفال يتضورون جوعًا في غزة، مدعيًا أن غزة تعاني من نقص الغذاء، وليس المجاعة.

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