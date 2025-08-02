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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٤:٤٥ م

حركة الجهاد الإسلامي تعرب عن غضبها من زيارة مبعوث ترامب للمنطقة

حركة الجهاد الإسلامي تعرب عن غضبها من زيارة مبعوث ترامب للمنطقة

أعربت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية عن موقفها على زيارة مبعوث ترامب ستيف فيتكوف إلى المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ردت على زيارة مبعوث ترامب ستيف فيتكوف إلى المنطقة.

وأفاد بيان الجهاد الإسلامي الفلسطيني: أن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية مُخطط لها، وأن زيارة فيتكوف هي محاولة لتحسين الصورة القبيحة لإدارة ترامب.

وأضافت الحركة: أن زيارة فيتكوف تهدف إلى احتواء الغضب العالمي. واشنطن هي شريك إسرائيل الحالي في تدمير غزة وسكانها.

قبل دقائق، أدلى مبعوث ترامب ستيف فيتكوف بتصريحات فاضحة، بينما كانت وسائل الإعلام العالمية تنشر صورًا مروعة لأطفال يتضورون جوعًا في غزة، مدعيًا أن غزة تعاني من نقص الغذاء، وليس المجاعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1961229
یاسر المصری

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