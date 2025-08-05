العراق يصدر تصاريح الطيران لطائرات MD الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد متابعة وزير الطرق والتنمية الحضرية، والاجتماعات الفنية والدبلوماسية المكثفة والمتواصلة، والتنسيق الوثيق بين مسؤولي منظمة الطيران المدني الإيراني والسفير الموقر، أصدرت منظمة الطيران المدني العراقية تصريح تشغيل طيران لطائرات MD.

جاء هذا الإجراء بعد تقديم وثائق فنية شاملة حول التشغيل الآمن للأسطول على الخطوط الداخلية والدولية، وعقد اجتماعات فنية متخصصة مع الجانب العراقي.

زودت منظمة الطيران المدني الجانب العراقي بالوثائق ذات الصلة، مؤكدةً على جاهزية وسلامة هذه الطائرات. كما تم، الليلة الماضية، إرسال وثائق حول جاهزية هذا الأسطول على الخطوط الجوية الإيرانية والأجنبية على مختلف الخطوط في دول أخرى، ومتابعة من محمد كاظم الصادق، سفير جمهورية إيران الإسلامية الموقر في بغداد، وتم إصدار تصريح لعمليات نقل الركاب خلال الأربعين.

بعد توقف دام أحد عشر شهرًا، مكّن هذا التصريح من تشغيل رحلات الأسطول المذكورة أعلاه لنقل المسافرين خلال زيارة الأربعين إلى مطار النجف الأشرف. وقد اتُخذ هذا الإجراء بهدف تلبية احتياجات الزوار الأعزاء، وتسهيل حضورهم الكريم والواسع في مراسم الأربعين الحسيني العالمية في كربلاء، وتوفير الطاقة الاستيعابية اللازمة.

وقد بذلت منظمة الطيران المدني قصارى جهدها لتوفير البنية التحتية اللازمة، ورفع الطاقة الاستيعابية للأسطول إلى أقصى حد، ليتمكن الزوار من حضور هذه المناسبة الروحانية العظيمة في بيئة آمنة ومستقرة ومنتظمة.

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