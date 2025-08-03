اللواء فضلي: قوة إيران الصاروخية كسرت العمود الفقري للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال اللواء علي فضلي، نائب منسق الحرس الثوري الإسلامي، صباح اليوم في مراسم استشهاد الأربعين لفيلق سيد الشهداء (عليه السلام) في محافظة طهران، والتي أقيمت في مرقد حضرة عبد العظيم (عليه السلام)، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي شنها الأعداء على القادة والجنرالات والعلماء ومختلف شرائح الشعب الإيراني في أنحاء مختلفة من البلاد: لقد ظن الأعداء بخيالهم الخاطئ أنه إذا استشهدت مجموعة من القادة، فإن القوة الدفاعية للأمة الإيرانية ستنهار.

وقال: لقد استهدفوا اولا كبارنا وقادتنا والذين كانوا من أئمة الثورة الإسلامية. شهداء مثل الشهيد سلامي والشهيد رشيد والشهيد باقري والشهيد حاجي زاده والشهيد محرابي والشهيد رحماني والشهيد نوزاري والشهيد طهرانجي والشهيد عباسي وغيرهم من النجوم الساطعة في جبهة المقاومة الذين كان فقدانهم خسارة فادحة بالنسبة لنا، لكنهم نالوا مكافأة جهادهم في سبيل الله بالشهادة.

وفي إشارة إلى أهمية مُثُل الشهداء، قال اللواء فضلي: إذا أردنا أن نلقي نظرة على مُثُل الشهداء، فيجب القول إن هؤلاء الشهداء قادوا مدرسة الدفاع في إيران الإسلامية على خطى الأئمة وأصبحوا قدوة. لقد أسسوا منظمة الدفاع عن البلاد في البر والبحر والسماء ومارسوا ونفذوا استراتيجيات الدفاع باستمرار. حتى في الحرب المفروضة الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، وعلى الرغم من هجمات العدو الواسعة على البنية التحتية، فقد صمدت قواتنا. لقد سطر الشعب الإيراني، بصبره ووحدته، درسًا في الصمود والصمود في ساحة المعركة.

صرح نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، في إشارة إلى اعتداءات العدو الأخيرة: ظنّ العدو أنه بتركيزه على البنية التحتية الصاروخية ومهاجمة مراكز القيادة، سيشلّ الجمهورية الإسلامية. لكنه لم يكن يعلم أن قوتنا العسكرية المتفوقة تعتمد على الإيمان والخبرة والإرادة الإلهية. حتى في الوقت الذي كانت فيه إيران تتفاوض مع القوى الاستكبارية، بدأ الأعداء عملياتهم العسكرية باستغلال ساحة التفاوض. لكن شعبنا، ورغم المشاكل الاقتصادية كارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة، وقف صفًا واحدًا وقدم درسًا رائعًا في الوحدة للتاريخ.

وأشار اللواء فضلي إلى حضور الشعب في الظروف الحرجة: في الأيام التي تأخر فيها الناس لعدة ساعات عند نقاط التفتيش على طرق الخروج من المدينة، لم يكتفوا بعدم الاحتجاج، بل عوملوا بصبر وشكر. هذا هو الصبر الإلهي. وتابع: "عندما فشل الصهاينة في الحرب الجوية، هاجموا مراكزنا الأمنية؛ بما في ذلك الهجوم على فيلق الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في كرج وفيلق سيد الشهداء (عليه السلام) في مدينة الري. لكن دماء شهداء هذه المراكز أحيت مجد الإسلام من جديد. واليوم، في ذروة حضور زوار الأربعين، نشهد مسيرة التواجد على درب محبة الحسين. وكما كان المقاتلون في جبهة المقاومة على قلب واحد رغم اختلاف اللغات، فهم اليوم في مسيرة الأربعين يسيرون على درب سيد الشهداء (عليهم السلام) بهدف وهدف واحد.

كانت قيادة قائد الثورة سرّ النصر في المعركة الأخيرة

وأضاف اللواء فضلي، مشيرًا إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية: "الدور البارز الأول في هذا النصر العظيم يعود إلى وليّ أمر المسلمين والقائد العام للقوات المسلحة. لقد كان المرشد الرئيسي لحرب الاثني عشر يومًا بحكمته. أما الدور الثاني فهو دور المقاتلين والقوات المسلحة، الذين أحبطوا وحدات الدفاع الجوي والدفاع الفضائي والصواريخ للعدو مرارًا وتكرارًا بأدائهم الاحترافي. وخاصةً بعد الهجوم القوي على القاعدة الأمريكية في قطر، كانت إرادة الجمهورية الإسلامية هي التي أجبرت العدو على الركوع. واضطروا إلى طلب وقف إطلاق النار من جانب واحد. كانت هذه الإرادة أقوى من قوة صواريخنا المدمرة".

وتابع: "أما الدور الثالث فكان للأجهزة الحكومية، من الحكومة إلى البرلمان والقضاء. طوال أيام الأزمة، لم يُنهب أي متجر، بل اشترى الناس ما يكفيهم". هذه هي ثمرة ثقافة أهل البيت (عليهم السلام) التي ينتفع بها شعبنا. لقد تألق شعبنا في هذه الحرب الحاسمة. وإن كان هناك أي نقص، فهو بسبب اضطرابات غير مرغوب فيها. في الليلة الثالثة من الحرب، واجهتُ شخصيًا تأخيرًا في الوصول إلى مقر الإمام علي (عليه السلام)، لكنني رأيتُ الناس حاضرين على الطرق بهدوء وصبر مثاليين.

وأكد اللواء فضلي على الجاهزية الشاملة للأمة الإيرانية، قائلاً: إذا أراد العدو ارتكاب خطأ مرة أخرى، فسيكون رد الجمهورية الإسلامية أكثر شجاعة وحسمًا. إن أمتنا اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى على طريق النهوض، وهذا التمرين من الوحدة يبشر بمستقبل مشرق لإيران الإسلامية وجبهة المقاومة.

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