بزشكيان: ايران وباكستان صديقتان في الأوقات الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسعود بزشكيان، مساء الأحد، في الجزء الأخير من زيارته إلى باكستان، رئيس البلاد آصف علي زرداري، وتباحث معه.

وفي هذا اللقاء، أعرب الرئيس عن تقديره لدعم الحكومة والشعب الباكستانيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد العدوان الصهيوني الجبان، وقال: "لقد أثبتت إيران وباكستان، كدولتين إسلاميتين، أنهما صديقتان في الأوقات الصعبة".

وأكد الرئيس أن قادة إيران وباكستان لديهما عزم جاد على توسيع العلاقات في جميع المجالات، وقيّم اللقاءات والمشاورات التي عُقدت خلال هذه الزيارة بأنها فعالة ومفيدة في تحقيق هذا الهدف.

وصف بزشكيان القواسم التاريخية والثقافية والأيديولوجية المشتركة والقدرات التكاملية والمتبادلة بين الشعبين الإيراني والباكستاني بأنها منصة مثالية لتسهيل المسار الذي يطمح إليه البلدان لتعزيز وتعميق التفاعلات، وقال: يكفي تسهيل مجال نشاط وتعاون الشعبين ونشطاء القطاع الخاص في البلدين لنشهد زيادة مستمرة في التفاعلات بينهما وضمان المنافع المتبادلة.

كما أشار الرئيس إلى المواقف المشتركة للبلدين في إدانة جرائم الكيان الصهيوني ضد شعب غزة المظلوم، وقال: تؤكد إيران وباكستان على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لوقف جرائم الكيان الصهيوني، وسيكون تماسك ووحدة الدول الإسلامية مؤثرًا للغاية في هذا الصدد.

كما أشار رئيس باكستان خلال هذا اللقاء، مشيرًا إلى دعم بلاده للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني، إلى أننا نعتبر إيران شقيقة لنا، ونؤمن بضرورة بذل قصارى جهدنا لوقف جرائم إسرائيل ضد شعب غزة المظلوم، وتصعيدها للتوتر في المنطقة.

وفي إشارة إلى رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صرّح آصف علي زرداري قائلًا: "تتمتع إيران وباكستان بإمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون بينهما، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة تُعدّ خطوةً إلى الأمام في تعزيز التفاعلات بين البلدين".