https://ar.mehrnews.com/news/1961394/ ٠٦/٠٨/٢٠٢٥، ٢:٣٤ م رمز الخبر 1961394 إيران المجتمع إيران المجتمع ٠٦/٠٨/٢٠٢٥، ٢:٣٤ م بزشكيان يشارك في مراسم إحياء ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني الشباب حضر الرئيس مراسم إحياء ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني الشباب في حضانة "آمنة". رمز الخبر 1961394 کپی شد محتوى ذات صلة بزشكيان: على الدول الإسلامية منع استمرار الجرائم في غزة من خلال الدبلوماسية الفاعلة الرئيس بزشكيان يعلن عن بدء فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان بزشكيان: ايران وباكستان صديقتان في الأوقات الصعبة سمات مسعود بزشكيان مناطق آمنة حاضنة
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