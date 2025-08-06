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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٣٤ م

بزشكيان يشارك في مراسم إحياء ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني الشباب

بزشكيان يشارك في مراسم إحياء ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني الشباب

حضر الرئيس مراسم إحياء ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني الشباب في حضانة "آمنة".

بزشكيان يشارك في مراسم إحياء ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني الشباب

بزشكيان يشارك في مراسم إحياء ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني الشباب

بزشكيان يشارك في مراسم إحياء ذكرى شهداء عدوان الكيان الصهيوني الشباب

رمز الخبر 1961394

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