اعتقال أكثر من 40 مشاركاً في تظاهرة يهودية في نيويورك احتجاجاً على الحرب في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت التظاهرة في ساحة كولومبوس، والتي نظمتها منظمة "IfNotNow إن لم يكن الآن"، وهي جماعة يهودية أميركية مناهضة للاحتلال.

وتجمع مئات المشاركين تحت شعار "ترامب: اليهود يقولون لا مزيد" للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة، وبضغط إدارة ترامب على "إسرائيل" للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل استمرار تقارير مسؤولي الصحة هناك عن وفيات ناجمة عن الجوع وسوء التغذية.

وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة، موريا كابلان، "دعونا لا نُبالغ في التعبير، إن حصار الحكومة الإسرائيلية لغزة هو سياسة تطهير عرقي من خلال التجويع الجماعي القسري".

وأضافت في كلمةٍ خلال التظاهرة أنّ ذلك "إهانة لا تُطاق، ولا تُوصف، لإنسانيتنا المشتركة ولمن ينفذونها ويستغلون رموزنا ولغتنا وتقاليدنا اليهودية للدفاع عنها وتبريرها".

وأعربت كابلان عن معارضة المشاركين لهذه الفظائع، وأكدت الحاجة إلى "أن تستخدم الحكومة الأميركية نفوذها الكبير لإنهاء هذه الأهوال".

بدوره، قال مراقب مدينة نيويورك، براد لاندير، "نشهد مجاعة جماعية قسرية، وأطفالاً نحيفين، وعائلات تتضور جوعاً، بالإضافة إلى كل القصف والدمار والتشريد".

وشدّد على ضرورة أن يرفع اليهود صوتهم عالياً، وأن يبذلوا المزيد من التنظيم لـ"ضمان توقفنا عن إرسال الأسلحة الهجومية والقنابل والمدافع، مطالبين بإنهاء ما تفعله إسرائيل في غزة".

وبعد ذلك، توجهت التظاهرة نحو فندق ترامب الدولي، حيث تجمعوا أمامه وجلسوا في الشارع يهتفون. ليبدأ بعدها ضباط شرطة نيويورك باعتقال المتظاهرين لإغلاقهم الشارع.

وفي بيان صحفي صدر بعد الاعتقالات، قالت منظمة "IfNotNow" إن "هذه التعبئة تمثل أوسع تحالف في المجتمع اليهودي ضد الفظائع في غزة خلال العامين الماضيين، وهو يمثل الغالبية العظمى من اليهود الأميركيين الذين يشعرون بالغضب إزاء تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة".

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