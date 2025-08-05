عدد الشهداء في غزة تجاوز 61 ألفًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا أعلنت فيه آخر الإحصائيات عن الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن 61,020 شهيدًا استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن.

وأفادت المؤسسة الطبية الفلسطينية بأن إجمالي عدد الجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب على القطاع بلغ 150,671 جريحًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 87 شهيدًا إلى المستشفى، كما أصيب 644 شخصًا خلال هذه الفترة.

منذ 18 مارس/آذار 2025، وفي موجة الهجمات الجديدة على غزة، استشهد 9,519 شخصًا وأصيب 38,630 شخصًا.

ولا يزال آلاف آخرون مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 52 شخصًا وأصيب أكثر من 352 آخرين في مراكز توزيع المساعدات، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه المراكز إلى 1,568 شهيدًا و11,230 جريحًا.

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