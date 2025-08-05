233 صحفياً فلسطينياً استشهدوا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أيّد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، المبادرة العالمية "حرية الصحافة" التي أطلقها 200 صحفي ومراسل بارز من جميع أنحاء العالم، في بيان له، قائلاً: "ندعم مبادرة "حرية الصحافة"، التي تدعو إلى دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة فوراً ودون رقابة، لتغطية حرب الإبادة الجماعية والتجويع بحرية واستقلالية".

وأكد الرشق أن "سياسة كيان الاحتلال المتمثلة في منع دخول الصحفيين الأجانب تُعدّ انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام، وخطوة متعمدة لمنع الرأي العام العالمي من إدراك حقيقة الجرائم في غزة، وتعكس خوف النظام من فضح جرائمه وأعماله الإرهابية".

وأضاف الرشق: "منذ بدء الحرب على غزة خلال الـ 22 شهراً الماضية، استشهد 233 صحفياً وناشطاً إعلامياً في غزة والضفة الغربية والقدس. وهذا جزء من جرائم الكيان الصهيوني المستمرة ضد الإعلام". ودعا في الختام إلى زيادة الضغط الدولي، قائلاً: "يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات لإدانة وتجريم جرائم إسرائيل ضد الإعلام، وإجبار هذا النظام على السماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة، حتى يتسنى نقل حقيقة الإبادة الجماعية والجوع والتدمير الممنهج للحياة في هذه المنطقة إلى العالم".

/انتهى/