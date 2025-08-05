انطلاق أعمال المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية في تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت أعمال الاجتماع الرسمي الثالث للأمم المتحدة بعنوان "الدول النامية غير الساحلية" في منطقة أوازه السياحية بتركمانستان.

ويشارك النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا عارف في هذا الاجتماع.

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