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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٧ م

انطلاق أعمال المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية في تركمانستان

انطلاق أعمال المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية في تركمانستان

انطلقت أعمال المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية في منطقة أوازه السياحية بتركمانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت أعمال الاجتماع الرسمي الثالث للأمم المتحدة بعنوان "الدول النامية غير الساحلية" في منطقة أوازه السياحية بتركمانستان.

ويشارك النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا عارف في هذا الاجتماع.

/انتهى/

رمز الخبر 1961351

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