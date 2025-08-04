النائب الأول للرئيس الايراني يصل إلى تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف إلى مطار تركمانباشي الدولي في أوزا بعد ظهر اليوم (الاثنين) بالتوقيت المحلي للمشاركة في المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية، وكان في استقباله نائب رئيس تركمانستان لدى وصوله.

بالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية، سيناقش عارف ويتبادل وجهات النظر مع رؤساء وكبار مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر حول القضايا الإقليمية واستراتيجيات تطوير التعاون في جميع المجالات، وخاصةً في مجال الممرات والعبور.

ومن بين الخطط الأخرى لنائب الرئيس الأول خلال هذه الرحلة عقد اجتماعات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس تركمانستان.