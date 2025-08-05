عارف: أمريكا لم تستنتج قط أن إيران تسعى الى برنامج نووي غير سلمي لكنها رافقت اسرائيل في عدوانه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الأول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش في تركمانستان: "نحن نلتزم بجميع القوانين واللوائح الدولية، ولم تستنتج أمريكا قط أن إيران تسعى لتطبيقات نووية غير سلمية، ولكنها في الحرب الأخيرة رافقت الكيان الصهيوني في عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف عارف: "قبلت إيران وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ورغم أننا مهددون باستمرار بالحرب، إلا أن إيران دولة متحضرة تسعى للسلام، ولم نكن نحن من بدأ الحرب".

وتابع النائب الاول للرئيس الايراني: "في غزة، نواجه وحشية وبربرية في القرن الجديد، ونتوقع من الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات فعّالة وأن تضاعف دعمها لردع الكيان الصهيوني في هذا الصدد".

وبدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش خلال هذا اللقاء: "الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على إيران كان غير قانوني ومخالفًا لمعايير القانون الدولي. ينبغي حل القضية النووية الإيرانية دبلوماسيا، ونحن على استعداد لاستخدام كافة قدرات الأمم المتحدة للمساعدة في حل القضية النووية الإيرانية دبلوماسيا".

/انتهى/