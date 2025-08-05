العميد كودرزي يعلن عن تنفيذ إجراءات أمنية بين إيران والعراق لزوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمد علي كودرزي، قائد حرس الحدود الايرانية، إن حدود خسروي، ومهران، وشلمجة، وجذابة، وتمرجين، وباشماق في محافظات كرمانشاه، وإيلام، وخوزستان، وأذربيجان الغربية، وكردستان، والتي تم اختيارها كطريق لزوار الأربعين، تتمتع بأمن تام.

وأضاف: بفضل الإجراءات الأمنية الدقيقة والتنسيق الوثيق بين إيران والعراق، تم إرساء أمن مستقر ومقبول في الشريط الحدودي ونقاط الدخول والخروج للبلاد.

وقال قائد حرس الحدود: نسيطر على أمن طريق زوار الأربعين من خلال أنظمة الطائرات بدون طيار والإلكترونية والبصرية ومختلف أنواع الطائرات الصغيرة.

وأوضح كودرزي: تم توفير جميع الآليات اللازمة لتوفير الأمن على حدود البلاد ونقاط الدخول والخروج الحدودية حتى يتمكن الزوار من السفر دون أدنى قلق.

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