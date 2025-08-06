أكثر من 198 ألف زائر عبروا منفذ مهران خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار العميد جمال سلماني إلى حرارة الطقس في مهران، داعيًا الزوار إلى تنظيم دخولهم إلى المدينة، قائلاً: "الشرطة مستعدة لتقديم الخدمات للزوار على حدود مهران على مدار الساعة، وتسير حركة الزوار حاليًا بانسيابية ودون توقف يذكر".

وأشار إلى أن 198,762 حاجًا عبروا حدود مهران خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفًا: منذ صباح اليوم، دخل 30,614 ، وغادر أكثر من 168,000 زائر حدود مهران.

أشار قائد شرطة محافظة إيلام إلى أنه تم تطوير البنية التحتية اللازمة بجهود وتعاون جميع المسؤولين لتسهيل حركة الزوار بسهولة ويسر، وقال: يجب على الزوار تقليل حركتهم خلال النهار قدر الإمكان وتأجيلها إلى ساعات أكثر برودة، نظرًا للطقس الحار في مدينة مهران ومنع ضربة الشمس لمن يرافقهم من الصغار والمسنين.

وفي الختام، قال العميد سلماني: على الزوار الأعزاء، بالتعاون مع خدمهم في قوات الأمن، تجنب الازدحام غير الضروري عند نقاط الخروج وعلى الطرق المؤدية إلى نقطة الحدود، ويجب عليهم تمهيد الطريق لسفر الزوار في أقصر وقت ممكن.

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