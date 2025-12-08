قائد حرس الحدود الإيراني يصل إلى باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم استقبال قائد حرس الحدود، العميد أحمد علي كودرزي، وأعضاء الوفد المرافق له، من قبل عدد من مسؤولي وكالة الأمن البحري الباكستانية، بالإضافة إلى أكبر عيسى زاده، القنصل العام الإيراني في كراتشي، والعقيد محمد محسن شهابي، الملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي زيارة وفد حرس الحدود الإيراني بدعوة من المدير العام لوكالة الأمن البحري الباكستانية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وبصفته مراقبًا لمناورات باراكودا الثالثة عشرة في المجال البحري وأمن الحدود.

وسيلتقي العميد كودرزي بالأدميرال شهزاد إقبال، المدير العام لوكالة الأمن البحري الباكستانية، ويشارك في مناورات البحث والإنقاذ المعروف باسم "باراكودا-13".

على هامش هذه المناورات، سيلتقي رئيس وأعضاء حرس الحدود في بلادنا بمسؤولين باكستانيين، ويتبادلون وجهات النظر حول التعاون الثنائي في المجال البحري والأمن الإقليمي.

تنطلق مناورات باراكودا" الثالث عشر غدًا بمشاركة 19 دولة، وتستمر حتى يوم الخميس. وقد تم تحديد منطقة إجراء هذه المناورات في المنطقة الشمالية من بحر العرب، وضمن المياه الإقليمية الباكستانية، وبالقرب من ساحل كراتشي.

